Президент Аргентины принял сторону Трампа, хоть и был другом Владимира Зеленского.

Президент Аргентины Хавьер Милей решил полностью поддержать стратегию Трампа и удалил все свои фотографии и сообщения с президентом Украины Владимиром Зеленским в соцсети X (Twitter). Опасаясь резкого падения золотовалютных резервов и роста кредитных рисков страны, он стремится избежать любых шагов, которые могут усложнить достижение нового соглашения с МВФ.

"То, что произошло сегодня [во время ссоры Зеленского и Трампа], — это точка невозврата", — заявили в Министерстве иностранных дел Аргентины, передает RTN.

Конфликт, произошедший в Овальном кабинете Белого дома, между Зеленским и Трампом, вызвал настоящий переполох в аргентинском МИДе. Оказавшись в замешательстве, дипломаты во второй половине дня получили указание поддержать стратегию Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина, пишет СМИ.

Видео дня

Что еще известно о ссоре Зеленского и Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленскому и Трампу предложили закончить конфликт "по-фински".

"Вот мое послание: людям действительно нужно глубоко вдохнуть, принять ванну со льдом, сходить в сауну и сохранять спокойствие, хладнокровие и сосредоточенность. Это лучший способ решать такие вопросы", - сказал президент Финляндии Александр Стубб.

Кроме того, звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз дал достойный ответ Вэнсу после ссоры в Белом доме. Артист отреагировал на слова последнего о том, что он якобы хорошо разбирается в событиях в Украине, потому что "видел все в Stories".

Вас также могут заинтересовать новости: