Дружеский подарок Киев получил от Хавьера Милея.

Хавьер Милей передал Украине два вертолета Ми-171Е, которые ранее были переданы Аргентине Россией. Об этом сообщает Financial Times.

"Милей отдает предпочтение союзам со "странами, которые защищают свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства", - пишет издание.

Президент Аргентины отметил, что планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в этом году. Это резко контрастирует с поведением других лидеров латиноамериканских стран, такими как бразильский президент Лула да Силва и мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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Напомним, Бразилия и Мексика заняли более нейтральную позицию в российско-украинской войне. Так, в прошлом году Бразилия стала в один ряд со странами, которые пытаются стать "миротворцами".

Какие вертолеты получила Украина

Ми-171Е представляет собой одну из многих версий советского Ми-8, который совершил первый полет еще в 1961-М. Официальная церемония передачи Воздушным силам Аргентины двух поставленных из России транспортных вертолетов Ми-171Е, изготовленных на Улан-Удэнском авиационном заводе, состоялась в декабре 2011 года.

Вертолеты предполагались, главным образом, для обеспечения аргентинских антарктических станций, а также для поисково-спасательных работ.

Напомним, после начала полномасштабной войны США поставили Украине российские вертолеты Ми-17, которые изначально предназначались армии Афганистана.

В этом году появились слухи о возможной передаче Киеву эквадорских вертолетов. Позже стало известно, что Эквадор отказался от передачи оружия Украине.

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