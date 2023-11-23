Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил провести в его стране мирный саммит по Украине.

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Аргентине мирный саммит с Латинской Америкой по вопросу войны с Россией. Как передает DW, об этом сообщила его а советник по внешней политике Диана Мондино.

Отмечается, что такая встреча может стать первой в Латинской Америке.

"Мы предлагаем стать штаб-квартирой, если это будет уместно", — говорится в заявлении.

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В Аргентине новый президент

Несколько дней назад Аргентина выбрала своим новым президентом "єкономиста с бензопилой" Хавьера Милея. Новый президент уже заявил о планах разорвать связи с "коммунистическими" правительствами России, Китая и Бразилии. Милей также выразил поддержку Украине в ее войне с Россией и сказал, что видит США и Израиль главными партнерами Аргентины.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел первый телефонный разговор с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем и пригласил его с визитом в Украину.

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