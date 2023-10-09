Рынок недостаточен, чтобы оправдать запуск новой программы стратегических военных перевозок.

Ранее французы использовали для переброски своих войск на большие расстояния украинские широкофюзеляжные транспортники Ан-124 "Руслан", которые являются крупнейшими серийными грузовыми самолетами в мире. Но на фоне полномасштабной войны в Украине Франция начала сталкиваться с острой нехваткой самолетов, пишет Opex360.

Накануне начальник штаба Военно-воздушных сил Франции генерал Стефан Милль, выступая в парламенте, заявил о том, что назревает "настоящая проблема". По его словам, доступность самолетов упала. Кроме того, самолеты из этого флота якобы близки к исчерпанию ресурса службы.

"У нас настоящая проблема. Контракт SALIS (программа НАТО и частной украинской компанией Antonov Logistics Salis по стратегическим воздушным перевозкам – УНИАН) касается старых устройств, срок службы которых истекает. И рынок, каким бы важным он ни был, недостаточен, чтобы оправдать запуск новой программы. У нас есть реальная проблема, которая заключается в том, чтобы повысить осведомленность среди определенного числа стран, чтобы иметь возможность создать достаточную массу. Если мы не добьемся успеха, мы не сможем продвинуться в этой сфере. Поэтому мы должны искать векторы во всех направлениях, которые могли бы быть использованы для этого. И их немного", - сказал Милль.

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Издание акцентирует, что еще в 2017 году тогдашний французский депутат Франсуа Корню-Жантиль предупреждал парламент и Министерство обороны страны о чрезмерной зависимости от внешнего стратегического авиационного транспорта. Сейчас французским военным безлимитно доступны только самолеты А300-600ST Beluga, которые не адаптированы для перевозки военных грузов.

Ранее концерн Airbus вел проект по создания грузового самолета A380-800F (нагрузка до 150 тонн), но он был закрыт еще в 2007 году. Аналитики Opex360 убеждают, что именно этот проект сейчас мог бы спасти Францию.

Военное сотрудничество Украины и Франции - последние новости

В конце сентября в Киеве проходил международный Форум оборонных индустрий. Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню после встречи сообщил о успешной поездке в Украину и ряде подписанных контрактов.

В начале октября стало известно, что французская компания Turgis & Gaillard подписала контракт с украинским государственным предприятием "Антонов" о совместном производстве БПЛА Aarok MALE - La Tribune.

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