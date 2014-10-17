В России у первокурсников хотят забрать стипендии на Крым, студенты обещают протесты

Предполагается, что сэкономленные деньги достанутся крымским университетам и форуму «Таврида», сообщает РБК со ссылкой на материалы Минфина к заседанию правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов.

Предложения Минфина уже представлены в комиссию и содержат три варианта предложений по оптимизации госпрограммы «Развитие образования на 2013–2020 годы».

Наиболее радикальный предполагает сокращение расходов по этой программе на 10% в течение трех лет, или на 42,4 млрд руб. уже в 2015 году.

Читайте такжеИз-за Крыма жители Новосибирска лишились пенсий на 15 млрд рублейТакже предложен сценарий, который содержит перераспределение средств внутри госпрограммы без сокращений, в документах Минфина он значится как «плановый сценарий».

Третий вариант подразумевает рост расходов на 10%. Как пояснили два источника в правительстве, он приведен справочно.

Читайте такжеКрымским студентам угрожают отчислением за гимн УкраиныОсновное предложение, которое есть в первых двух сценариях, – пересмотр финансирования на президентский проект «5/100». Другое предложение – отмена академических стипендий до первой промежуточной аттестации обучающимся по программам бакалавриата и специалитета. Экономия по этой статье на 2015–2017 годы может составить до 8,5 млрд руб.

Одновременно российские чиновники готовятся увеличить расходы на образование в оккупированном Крыму.

"Если это решение примут, студенты выйдут на протесты", - заявил лидер Российского студенческого союза Артем Хромов в комментарии каналу Дождь.