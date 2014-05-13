Россия в отместку за санкции США угрожает отказаться от эксплуатации МКС
По словам вице-премьера РФ, после 2020 года Россия перенаправит средства на другие проекты.
Россия после 2020 года направит свои средства на новые, "более перспективные" космические проекты, чем Международная космическая станция, заявил журналистам во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.
«После 2020 года мы бы хотели отвлечь эти средства и интеллектуальные ресурсы на более перспективные проекты», - сказал Рогозин.
Он пояснил, что договоренность о сотрудничестве на МКС между Россией и США заключена до 2024 года, но Россия не нуждается в таком длительном продолжении этого проекта.
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По словам Рогозина, это связано с тем, что США в свете последних событий и применяемых с их стороны санкций проявили себя как "ненадежный партнер".
Справка. МКС - преемница советской станции "Мир", ее строительство на околоземной орбите началось в 1998 году. Создание МКС является крупнейшим проектом, реализуемым совместно Роскосмосом, НАСА, ЕКА, Канадским космическим агентством и Агентством по аэрокосмическим исследованиям Японии (JAXA).