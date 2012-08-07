России не удалось вывести на орбиту два спутника

Об этом УНИАН сообщили в Роскосмосе.

«7 августа в ходе выведения головной блок (разгонный блок «Бриз-М» и 2 космических аппарата) не был обнаружен на переходной орбите. Сигнал с головного блока (ГБ) был принят с аварийной промежуточной орбиты», - говорится в сообщении.

По предварительной информации включение маршевой двигательной установки разгонного блока «Бриз-М» произошло в расчётное время, но выключение двигателей произошло через 7 секунд вместо расчётных 18 минут 5 секунд.

«Ведётся анализ сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что запуски ракет-носителей типа «Протон-М» с разгонными блоками «Бриз-М» будут приостановлены до выяснения причин нештатной ситуации

Пуск ракеты был осуществлен 6 августа в 23 ч. 31 мин по московскому веремени с космодрома Байконур.

Спутник связи «Экспресс-МД2» создан в Центре имени Хруничева совместно с итальянским подразделением Thales Alenia Space. Космический аппарат предназначался для осуществления непрерывной круглосуточной ретрансляции потоков информации различного направления в системе спутниковой связи и вещания РФ.

Космический аппарат связи «Телком-3» создан ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева» (ОАО «ИСС») в кооперации с российскими и зарубежными предприятиями по заказу индонезийской компании РТ Telekomunikasi Indonesia Tbk (Джакарта). Спутник должен был обеспечить связь и телевизионное вещание в Индонезии и Индокитае.