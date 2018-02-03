В Италии полиция задержала мужчину, стрелявшего по мигрантам

Полиция заблокировала машину, с которой злоумышленник стрелял по людям, на площади Виктории перед военным мемориалом.

Полиция итальянского городка Мачерата задержала злоумышленника, который из машины открыл огонь по прохожим, в основном темнокожим людям.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ansa.

Полиция заблокировала машину, с которой злоумышленник стрелял по людям, на площади Виктории перед военным мемориалом.

Увидев полицейских мужчина выбежал из машины по направлению к памятнику, где и был задержан.

Свой пистолет злоумышленник оставил в машине.

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По данным Reuters, во время стрельбы были ранены по меньшей мере четыре мигранта из Африки.

Пока неизвестно, насколько серьезны их ранения.

#Macerata

+++ Fermati due uomini per la sparatoria in città. Luca Traini ha ammesso di aver sparato. Bloccato dai Cc con una bandiera tricolore sulle spalle .

Sei feriti uno è in gravi condizioni+++

Aggiornamenti @remo_croci#Quartogradopic.twitter.com/s8QjzDBqsv — Quarto Grado (@QuartoGrado) February 3, 2018

Ранее сообщалось, что в центре итальянского городка Мачерата мужчина открыл огонь по прохожим, ранив по меньшей мере двое людей.

Стрельба произошла в районах, связанных с расследованием убийства 18-летней девушки, чье тело нашли в среду 31 января. Тогда задержали мигранта из Нигерии. Местные издания связывают эти два события.