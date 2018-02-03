В Италии полиция задержала мужчину, стрелявшего по мигрантам

16:16, 03 февраля 2018
Мир
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Полиция Италии задержала злоумышленника, который стрелял из машины по мигрантам / фото Ansa

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ansa.

Полиция заблокировала машину, с которой злоумышленник стрелял по людям, на площади Виктории перед военным мемориалом.

Увидев полицейских мужчина выбежал из машины по направлению к памятнику, где и был задержан.

Свой пистолет злоумышленник оставил в машине.

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По данным Reuters, во время стрельбы были ранены по меньшей мере четыре мигранта из Африки.

Пока неизвестно, насколько серьезны их ранения.

Ранее сообщалось, что в центре итальянского городка Мачерата мужчина открыл огонь по прохожим, ранив по меньшей мере двое людей.

Стрельба произошла в районах, связанных с расследованием убийства 18-летней девушки, чье тело нашли в среду 31 января. Тогда задержали мигранта из Нигерии. Местные издания связывают эти два события.

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Теги: #стрельба в Италии#стрельба по мигрантам