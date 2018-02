Умер бывший солист The Temptations Деннис Эдвардс

Эдвардс скончался в больнице в Чикаго, однако причины смерти музыканта не раскрываются.

Бывший солист группы The Temptations Дэннис Эдвардс умер в возрасте 74 лет.

Читайте такжеУмер лидер группы The Fall Марк Эдвард СмитОб этом сообщает Reuters со ссылкой на его менеджера Тоби Людвига. По его словам, Эдвардс скончался в больнице в Чикаго. Причины смерти музыканта не называются.

Дэннис Эдвардс в составе The Temptations был удостоен премии «Грэмми» за песни Papa was a Rollin’ Stone (в 1968 году), а также Cloud Nine (в 1971 году).

Он покинул группу в 1976 году, позднее он несколько раз в нее возвращался. В 1989 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла.