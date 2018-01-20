Стала известна причина смерти легендарного рок-музыканта Тома Петти
09:12, 20 января 2018Мир
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Результаты вскрытия тела музыканта выявили передозировку сильнодействующими лекарствами.
Том Петти \ REUTERS
Причиной смерти американского рок-музыканта, одного из основателей группы The Heartbreakers Тома Петти стала передозировка сильнодействующих лекарств.
Читайте такжеУмер легендарный рок-музыкант Том ПеттиОдновременный прием этих лекарств и привел к остановке сердца. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на данные вскрытия.
Как сообщал УНИАН, Петти умер 3 октября в возрасте 66 лет. Он был найден мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе.
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