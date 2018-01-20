Стала известна причина смерти легендарного рок-музыканта Тома Петти

09:12, 20 января 2018
Мир
947 0

Результаты вскрытия тела музыканта выявили передозировку сильнодействующими лекарствами.

Том Петти \ REUTERS

Причиной смерти американского рок-музыканта, одного из основателей группы The Heartbreakers Тома Петти стала передозировка сильнодействующих лекарств.

Читайте такжеУмер легендарный рок-музыкант Том ПеттиОдновременный прием этих лекарств и привел к остановке сердца. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на данные вскрытия.

Как сообщал УНИАН, Петти умер 3 октября в возрасте 66 лет. Он был найден мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #умер Том Петти#причина смерти петти