Стала известна причина смерти легендарного рок-музыканта Тома Петти

Причиной смерти американского рок-музыканта, одного из основателей группы The Heartbreakers Тома Петти стала передозировка сильнодействующих лекарств.

Читайте такжеУмер легендарный рок-музыкант Том ПеттиОдновременный прием этих лекарств и привел к остановке сердца. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на данные вскрытия.

Как сообщал УНИАН, Петти умер 3 октября в возрасте 66 лет. Он был найден мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе.