Умерла модель со знаменитого плаката We can do it!

В США умерла Наоми Паркер Фрейли - женщина, которая стала моделью для известного плаката We can do it!. Ей было 96 лет, сообщает The New York Times.

В 1940-ых она стала прототипом героини, которую прозвали "Клепальщица Рози". Первоочередная идея агитационного плаката состояла в том, чтобы поднять дух рабочих во время Второй мировой войны. В 1980-х он приобрел новую популярность, став одним из символов феминистского движения.

Более 70 лет женщиной с постера считали работницу Жеральдин Дойл - она умерла в 2010 году. О том, что настоящая модель - это бывшая калифорнийская официантка Наоми Паркер Фрейли, стало известно лишь в 2016 году.

"Я не хотела славы или богатства. Я хотела собственную идентичность", - сказала она тогда журналистам. У женщины остался сын, трое внуков и трое правнуков.

