В американской тюрьме скончался один из бывших лидеров Ку-клукс-клана

В США скончался один из бывших лидеров Ку-клукс-клана 92-летний Эдгар Рэй Киллен.

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Как пишет The New York Times, он умер в больнице тюрьмы штата Миссисипи, причину смерти пока не называют, однако известно, что его лечили от сердечной недостаточности и гипертонии передает Радио Свобода.

В 2015 году Эдгар Киллен был осужден на 60 лет тюремного заключения по делу об убийстве трех борцов за права человека в штате Миссисипи.

Киллена посадили спустя более 40 лет после совершения преступления.

Правозащитников, которые боролись за равноправие афроамериканцев, убили в Миссисипи в июне 1964 года. Присяжные решили, что убийство организовал и спланировал экс-лидер Ку-клукс-клана Киллен. В 1967 году он уже представал перед судом, но тогда присяжные не смогли прийти к согласию.