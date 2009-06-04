Путин провел совещание по оплате поставок газа в Украину

Премьер-министр России Владимир ПУТИН провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам оплаты текущих поставок российского газа в Украину.

Как сообщает РИА “Новости”, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства РФ Дмитрий ПЕСКОВ.

Он напомнил, что приближаются сроки оплаты украинской стороной поставок российского сырья, однако ситуация остается по-прежнему неурегулированной.

В совещании приняли участие вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН, министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО и глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР.