Обама обратился к мусульманскому миру

В своем обращении к мусульманскому миру в Каире президент США Барак Обама призвал открыть новую страницу в отношениях США и исламского мира, передает Reuters . Обама обвинил экстремистов в использовании в своих целях напряженных отношений Востока и Запада и возложил на исламистов ответственность за ухудшение этих непростых взаимоотношений. Президент США намерен продолжить открытую войну с экстремизмом, который несет угрозу всему миру и безопасности Америки.

Он считает, что США и мусульманские страны не должны быть противниками или соперниками. По его словам, он ищет новых отношений с Востоком, основанных на взаимном уважении и интересе.

Обама также высказался относительно конфликта Израиля и сектора Газа, призвав обе стороны к миру.

В своей речи президент уделил внимание иранской проблеме. По мнению Обамы, Иран имеет право на использование мирной ядерной энергии, но это должен быть действительно мирный атом. Иран должен соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия, заявил Обама.

Потому как любая гонка ядерных вооружений на Ближнем Востоке ставит под угрозу весь мир.

Говоря о войне в Афганистане, Обама заявил: «Соединенные Штаты не хотят держать свои войска в Афганистане, и им не нужны там военные базы».

«Афганистан очень дорого стоил нам, и мы с радостью вернем каждого солдата домой», – заявил президент США.

В заключении речи американский президент заявил, что война в Ираке напомнила США о необходимости искать дипломатические пути выхода из конфликтов.

Газета.ру