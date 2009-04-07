Молдавский президент призвал западные страны вмешаться

Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН встретился с иностранными послами, аккредитованными в стране, и призвал Запад помочь урегулировать ситуацию в Кишиневе, где акции протеста оппозиции против итогов парламентских выборов вылились в массовые уличные беспорядки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

"Молдавские власти крайне обеспокоены массовыми акциями протеста в центре Кишинева и призывают западные структуры вмешаться в урегулирование этой ситуации", - сказал В.ВОРОНИН.

Президент проинформировал дипломатов о последних событиях, в ходе которых "были совершены насильственные действия, ставящие в опасность государственность Молдовы и демократический процесс".

В.ВОРОНИН осудил нецивилизованные методы, которыми проводятся акции оппозиции с совершением насилия и актов вандализма в госучреждениях и надругательством над государственными символами. (В частности, сегодня днем участники акций протеста ворвались в здание парламента и начали громить столовую, уничтожать оргтехнику, поджигать помещения и бросать в окна камни. Во второй половине дня толпа полностью захватила здание администрации Президента. Из окон протестующие выбрасывали технику, а также мебель, которую впоследствии сжигали на площади).

Президент также напомнил дипломатам, что международные европейские организации дали положительную оценку состоявшимся 5 апреля выборам, признав их корректными и свободными.

В.ВОРОНИН призвал дипломатов выступить с обращением к протестующим, чтобы "напомнить им об отчетах иностранных наблюдателей о том, что выборы прошли демократически". В то же время президент Молдовы подчеркнул, что "сделает все возможное, чтобы держать ситуацию под контролем и не применять насилия против людей".