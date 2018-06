Трамп не верит в создание группы по кибербезопасности, которую он обсуждал с Путиным

Президент США Дональд Трамп не верит в создание группы по кибербезопасности, о которой шла речь во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я думаю, что это (создание группы – ред.) может случиться. Не может, но прекращения огня (в Сирии – ред.) может и это произошло!», – говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в комментарии телеканалу CNN заявила, что Штаты не доверяют и не будут доверять России в вопросах кибербезопасности.

"Мы никогда не доверяли России, мы не можем доверять России, и мы не будем ей доверять", – подчеркнула она.

