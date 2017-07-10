США никогда не будут доверять России в вопросах кибербезопасности - Хейли

00:14, 10 июля 2017
Политика
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США намерены продолжать диалог с РФ на тему кибербезопасности, однако не могут доверять

REUTERS

США не доверяют и не будут доверять России в вопросах кибербезопасности.

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Об этом в комментарии телеканалу CNN заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

"С точки зрения кибербезопасности мы должны работать с Россией, говорить ей, что происходит, будет происходить", – считает Хейли.

По ее словам, это не значит, что Вашингтон готов довериться российской стороне.

"Мы никогда не доверяли России, мы не можем доверять России, и мы не будем ей доверять", – подчеркнула Хейли.

Как сообщал УНИАН, глава аппарата Белого дома Рейнс Прибус заявил, что президент США Дональд Трамп не верит заверениям президента Российской Федерации Владимира Путина о невмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

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Теги: #Кибератаки в Украине#постпред США в ООН Хейли