США никогда не будут доверять России в вопросах кибербезопасности - Хейли
США намерены продолжать диалог с РФ на тему кибербезопасности, однако не могут доверять
США не доверяют и не будут доверять России в вопросах кибербезопасности.
Читайте такжеТрамп пригрозил Пхеньяну жестким ответом на ракетные испытания
Об этом в комментарии телеканалу CNN заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.
"С точки зрения кибербезопасности мы должны работать с Россией, говорить ей, что происходит, будет происходить", – считает Хейли.
По ее словам, это не значит, что Вашингтон готов довериться российской стороне.
"Мы никогда не доверяли России, мы не можем доверять России, и мы не будем ей доверять", – подчеркнула Хейли.
Как сообщал УНИАН, глава аппарата Белого дома Рейнс Прибус заявил, что президент США Дональд Трамп не верит заверениям президента Российской Федерации Владимира Путина о невмешательстве России в американские выборы в 2016 году.