США никогда не будут доверять России в вопросах кибербезопасности - Хейли

США не доверяют и не будут доверять России в вопросах кибербезопасности.

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Об этом в комментарии телеканалу CNN заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

"С точки зрения кибербезопасности мы должны работать с Россией, говорить ей, что происходит, будет происходить", – считает Хейли.

По ее словам, это не значит, что Вашингтон готов довериться российской стороне.

"Мы никогда не доверяли России, мы не можем доверять России, и мы не будем ей доверять", – подчеркнула Хейли.

Как сообщал УНИАН, глава аппарата Белого дома Рейнс Прибус заявил, что президент США Дональд Трамп не верит заверениям президента Российской Федерации Владимира Путина о невмешательстве России в американские выборы в 2016 году.