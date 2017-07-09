Трамп не верит заверениям Путина о невмешательстве РФ в американские выборы - Белый дом

Глава аппарата Белого дома Рейнс Прибус заявил, что президент США Дональд Трамп не верит заверениям президента Российской Федерации Владимира Путина о невмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Об этом Прибус сказал в интервью телеканалу Fox News.

В частности, его попросили прокомментировать заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Трамп якобы согласился с утверждениями Путина о невмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году.

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Прибус заявил, что слова Лаврова не соответствуют действительности. "Это неправда. Президент абсолютно не верит в возражения Путина", - сказал Прибус.

При этом глава аппарата Белого дома сообщил, что Трамп в начале встречи с Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" сразу же начал разговор с российского вмешательства в прошлогодние выборы.

Как сказал Прибус, Трамп как минимум дважды затрагивал эту тему. Он добавил, что этому вопросу было уделено значительную часть встречи с Путиным.

Как отметил Прибус, раньше, до встречи с Путиным, Трамп, говоря о российском вмешательстве в выборы, несколько раз отмечал, что россияне, "вероятно, вмешивались в выборы".

"Они вмешивались в выборы. Единственная вещь, о которой он также сказал - что сводит средства массовой информации с ума - что другие также вмешивались. И это правда. Китай это делал, Северная Корея делала, и они последовательно это делали на протяжении многих лет", - заявил Прибус.

"Поэтому, да, он (Трамп) считает, что Россия, вероятно, осуществила все эти действия, о которых нам говорили. Но он также верит, что другие страны также...", - добавил глава аппарата Белого дома.

Как сообщал УНИАН, встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп на встрече с Путиным затронул тему российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, но российский лидер отверг возможность вмешательства со стороны РФ.

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В свою очередь сам Путин сообщил, что на встрече с Трампом подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

«...Наша позиция хорошо известна, и я ее изложил - нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в избирательный процесс США», - сказал Путин.

«Он (Трамп) поставил много вопросов на эту тему. Я, насколько был в состоянии ответить, ответил на все вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился. На самом деле, как он к этому относится, вы лучше спросите у него», - отметил Путин.