Neue Zürcher Zeitung: Трамп в посудной лавке "Европа"

Американский президент начинает свой визит в Европу именно с Польши, которая поссорилась с ЕС. Существует риск того, что он усугубит внутриевропейский раскол.

Об этом пишет Мерет Бауманн в статье "Трамп в посудной лавке "Европа", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Политическое руководство в Польше, вероятно, немного удивлено, что Дональд Трамп принял приглашение Варшавы так рано. Страна – верный союзник США, и хотя бы один раз принимала каждого американского президента. Кроме того, сейчас есть политическое сходство. Национально-консервативное правительство Польши разделяет националистический протекционизм Трампа, скептицизм по поводу иммиграции и изменения климата, и даже презрение к критическим СМИ и непопулярным судьям. Тем не менее, следует отметить, что для своего первого двустороннего визита в Европу Трамп выбрал именно Варшаву, а не Лондон или Берлин.

Визит в преддверии саммита G20 можно объяснить взаимными интересами. Первая поездка Трампа в Европу в мае многим показалась недоразумением, и оставила старый континент в растерянности. Своей речью перед ликующей толпой (видимо, обещанной Вашингтону польским правительством), Трамп может показать общественности дома, что у него есть союзники в Европе. Похожая ситуация и в Польше, которая становится изгоем внутри ЕС из-за ее шагов к созданию нелиберального государства. Вряд ли что-то могло бы служить более явным доказательством этому, чем переизбрание Дональда Туска председателем Комиссии в марте, когда Венгрия не поддержала сопротивление Польши. От Трампа не стоит ждать каких-либо демократических увещеваний. Его визит, ожидаемое подтверждение приверженности обязательствам и развернутые весной войска НАТО на северо-востоке страны позволяют Польше закрыть глаза на предполагаемую связь с президентом России.

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Это заставляет вспомнить 2003 год, когда тогдашний министр обороны США Дональд Рамсфельд пытался создать "коалицию желающих" для кампании в Ираке, и назвал участвующую Центральную и Восточную Европу "новой Европой" в противовес Германии и Франции – "старой Европе". Такие мысли навевает символика визита. Трамп выступает перед памятником Варшавского восстания, который напоминает о самом сложном времени в истории Польши и немецких зверствах. Он также принимает участие в саммите "Инициативы трех морей", экономическом и инфраструктурном проекте, инициированном Польшей и Хорватией, который должен укрепить связи стран между Балтийским, Адриатическим и Черным морем. Варшава также рассматривает его как противовес франко-германской гегемонии в ЕС.

Трампа в напряжении ждут не только в Польше. Существует реальная опасность того, что президент использует визит, чтобы еще глубже вбить клин между востоком и западом в союзе, который он так низко оценивает. Тем не менее, правильно, что Варшава принимает его со всеми почестями. Польша, с трагическим прошлым, воспринимает США как единственного гаранта своих границ. Но впечатляющая история успеха основывается на тесном сотрудничестве с Германией и вступлении в ЕС. Учитывая непредсказуемость Трампа, Варшава должна сосредоточиться на восстановлении этого доверия. Для этого необходимо вернуться к принципам верховенства права.