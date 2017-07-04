Bloomberg: Китай предостерегает США от "негативного" поворота, в то время как Трамп усугубляет напряженность

Об этом пишет Тинь Ши в статье "Китай предостерегает США от "негативного" поворота, в то время как Трамп усугубляет напряженность", опубликованной на сайте Bloomberg.

Читайте такжеТрамп предложил Китаю предпринять "жесткий шаг" против КНДРКомментариям Си во время телефонного разговора с Трампом в понедельник предшествовали агрессивные шаги США в Азии, включая морской патруль вблизи подконтрольного Китаю острова днем ранее. Американский президент частично откликнулся на переговоры о пресечении программы ядерного оружия Северной Кореи, в которой почти не было прогресса после солнечного апрельского визита Си на курорт Трампа во Флориде.

"На отношения также влияют некоторые негативные элементы, и китайская сторона уже высказала свою позицию США", - сказал Си Трампу, согласно государственному телеканалу "Центральное телевидение Китая". "Китай и США должны хорошо понимать общее направление развития на основе консенсуса, достигнутого нами в Мар-а-Лаго".

Эти высказывания Си Цзиньпина стали первым подтверждением возрождения напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, в преддверии ожидаемой встречи на саммите G20, который начинается в пятницу в Гамбурге, Германия. В прошлом месяце в Twitter Трамп выразил разочарование из-за слабых попыток Китая в сдерживании Ким Чен Ына. Кроме этого, члены его администрации вновь начали критиковать страну, и вернулись к более жесткой линии в торговле.

Риск заключается в том, что Трамп переосмысливает разрядку отношений с Си и продвигает карательный подход, аналогичный тому, который он отстаивал во время кампании. Такие действия, как взимание тарифов или укрепление связей с Тайванем, могут привести к ответным мерам со стороны Китая, тем более что Си готовится к перестановке в Коммунистической партии.

В документе, опубликованным Белым домом после звонка Трампа, говорится, что "оба лидера подтвердили свою приверженность денуклиаризации Корейского полуострова", во время обсуждения ряда вопросов. Президент "подтвердил свою решимость искать более сбалансированные торговые отношения с торговыми партнерами Америки", - сказал Белый дом.

Трамп снова встал на сторону Китая во вторник после того, как новая ракета, испытанная Северной Кореей, приземлилась в водах вблизи Японии. "Возможно, Китай нанесет тяжелый удар по Северной Корее и прекратит эту бессмыслицу раз и навсегда!" – написал он в Twitter.

"Катастрофические последствия"

"Отношения США и Китая немного охладели после головокружительных высот, достигнутых в Мар-а-Лаго", - сказал Цзя Цинго, декан факультета дипломатии Пекинского университета и советник по иностранным делам правительства. "Такого снижения следовало ожидать, потому что Китай не может в одиночку справиться с Северной Кореей".

Посол Китая в ООН предупредил, что "последствия будут катастрофическими", если США и Северная Корея не смогут возобновить переговоры. "Мы не можем позволить себе слишком длительного ожидания перед диалогом", - сказал Лю Цзеи журналистам в понедельник в Нью-Йорке.

Трамп изначально сосредоточился на помощи Китая и, таким образом, хотел не допустить, чтобы Ким разрабатывал межконтинентальную ядерную ракету. Но, в то же время, возобновились другие старые споры. Недавно США объявили о продаже оружия Тайвани на сумму $1,3 млрд, опубликовали отчет, в котором Китай включен в список стран-нарушителей прав человека, и призвали Пекин позволить больному лауреату Нобелевской премии мира Лю Сяобо уехать за рубеж, чтобы вылечить рак.

Политическое давление

Кроме того, военно-морской флот США в воскресенье отправил ракетный эсминец "USS Stethem", он прошел близко к острову Тритон в Южно-Китайском море, на который заявляют свои права также Тайвань и Вьетнам. По данным официального информационного агентства Синьхуа, У Цян, представитель министерства национальной обороны Китая, назвал вторжение "серьезным преступлением".

Неясно, были ли это отдельные шаги, часть кампании, чтобы показать Китаю цену бездействия, или шаги в направлении более конфронтационной стратегии. США усиливают давление в сложное для Си Цзиньпина время. Он должен показать силу перед партийным конгрессом в четвертом квартале, который определит его влияние в следующем десятилетии.

Политическая атмосфера также затрагивает Тайвань, который Китай считает отколовшейся провинцией и одним из "основных", особенно провокационных, вопросов. В частности, после того, как в декабре Трамп перечеркнул десятилетия соблюдения протокола о невзаимодействии с тайваньскими лидерами и принял телефонный звонок президента острова.

"Око за око"

"Не стоит переходить границы в попытке оказать давление на Пекин, это может оказаться контрпродуктивным шагом, поскольку просто спровоцирует ответ в духе "око за око", который США обязательно прочувствуют", - написала государственная газета China Daily в воскресенье. Статья под заголовком "Со стороны Вашингтона неразумно разыгрывать тайваньскую карту", предостерегала от любых попыток оказывать давление при поддержке конгресса и пытаться получить разрешение на визит ВМС США в порты острова.

В резюме телефонного звонка президента, предоставленном Китаем, говорится, что Трамп подтвердил приверженность давней политике США, признающей Пекин единственным законным правительством Китая. В Белом доме об этой теме не упоминали.

За разговором Трампа с Си последовала отдельная беседа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, торговым соперником США, который также является ключевым союзником против режима Кима. Главный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил журналистам в понедельник, что лидеры согласились с тем, что Китай должен быть более жестким в отношении Северной Кореи.

Трамп, Си и Абэ будут иметь возможность обсудить беспокоящие их вопросы на саммите G20.

"Я считаю, пока преждевременно говорить о том, что "медовый месяц закончился", - сказал Цзя, декан Пекинского университета. "Саммит G20 предоставит еще один шанс для президента Си и Трампа, которые уже установили хорошие личные отношения, они смогут наверстать упущенное и, возможно, немного исправить ситуацию".