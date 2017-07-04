Эксперты прокомментировали хвастовство КНДР о первом испытании "межконтинентальной баллистической ракеты" – АР

Северная Корея заявила, что провела первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Но это заявление противоречит предварительным оценкам Южной Кореи и США, которые свидетельствуют, что ракета имела средний диапазон дальности. Об этом со ссылкой на нескольких военных экспертов пишет Associated Press.

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Ранее КНДР проводила запуски спутников, которые, по мнению критиков, были замаскированными испытаниями ракет дальнего действия. Но пробный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, если это подтвердится, станет важным шагом вперед в разработке ракет с ядерными боеголовками, которые могут достичь и США.

Эти испытания, похоже, призваны направить политическое предупреждение Вашингтону и его главным азиатским союзникам, Сеулу и Токио. Пуск произошел накануне празднования Дня независимости США, спустя несколько дней после первой личной встречи лидеров Южной Кореи и Соединенных Штатов, и незадолго до саммита "большой двадцатки".

Представители США, Южной Кореи и Японии считают, что ракета, выпущенная из провинции Северный Пхёнан на северо-западе КНДР, летела около 40 минут и достигла высоты 2500 км, что дальше и выше, чем во время любых других аналогичных испытаний. Ракета преодолела расстояние около 930 километров. Сегодняшний запуск оказался самым успешным ракетным испытанием КНДР.

Южнокорейские аналитики заявили, что, вероятно, это был повторный тест одной из двух ракет средней дальности, запущенных в начале этого года.

Американский специалист по ракетным технологиям Девид Райт предположил, что, если указанные время в полете и расстояние верны, эта ракета была на очень высокой траектории и могла бы иметь возможный максимальный радиус действия 6700 километров, что затрагивает Аляску, если выпустить ее под нормальным углом.

В Северной Корее уже есть арсенал ракет меньшего радиуса действия. Некоторые аналитики полагают, что Северная Корея получила технологию вооружения ракет ближнего действия ядерными боеголовками, но неясно, освоила ли она технологии, необходимые для ракет большой дальности.

Военный эксперт из Сеула Ли Илву считает, что ракета была в воздухе значительно дольше, чем если бы ее выпустили по нормальной траектории. Северокорейская ракетка типа "Скад" с дальностью 800-900 километров приземляется на целевом объекте в течение 10 минут, если выпускать ее под стандартным углом в 45 градусов. Эксперт считает, что вполне вероятно, что Северная Корея выпустила ракету Hwasong-12 или твердотопливную Pukguksong-2, - обе были протестированы в мае.

14 мая Северная Корея запустила ракету Hwasong-12. По данным государственных СМИ, она поднялась на высоту до 2111 километров и упала в океан в 787 километрах от стартовой площадки. 21 мая Северная Корея также тестировала Pukguksong-2, которая пролетела около 500 километров.