Кэти Перри впервые за всю историю Тwitter собрала 100 млн подписчиков
На втором месте по числу подписчиков остался канадский певец Джастин Бибер. Его читают почти 98 млн человек.
Американская певица Кэти Перри впервые за всю историю Тwitter собрала 100 млн подписчиков.
В связи с этим на странице артистки появился пост от администрации сайта.
"Сегодня мы свидетели истории", – говорится в нем и отмечается, что певица первая собрала 100 млн фолловеров.
Twitter в своем поздравлении использовал игру слов: "Свидетель" ("Witness") - название нового альбома Кэти Перри, который вышел в июне.
Today, we #WITNESS history.— Twitter (@Twitter) June 16, 2017
Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKatypic.twitter.com/41aJyPTtZ2
Также отмечается, что на втором месте по числу подписчиков остался канадский певец Джастин Бибер. Его читают почти 98 млн человек.
Третье место занимает бывший президент США Барак Обама, у него 91 млн фолловер.
Шесть лет назад самый популярный твиттер был у певицы Леди Гага, на нее было подписано 9 млн человек. У Бибера в 2011 году насчитывалось чуть более 8 млн подписчиков.
Кэти Перри опубликовала свой первый твит в феврале 2009 года и с тех пор написала более 8 тысяч сообщений.