Американская певица Кэти Перри впервые за всю историю Тwitter собрала 100 млн подписчиков.

В связи с этим на странице артистки появился пост от администрации сайта.

"Сегодня мы свидетели истории", – говорится в нем и отмечается, что певица первая собрала 100 млн фолловеров.

Twitter в своем поздравлении использовал игру слов: "Свидетель" ("Witness") - название нового альбома Кэти Перри, который вышел в июне.

Также отмечается, что на втором месте по числу подписчиков остался канадский певец Джастин Бибер. Его читают почти 98 млн человек.

Третье место занимает бывший президент США Барак Обама, у него 91 млн фолловер.

Шесть лет назад самый популярный твиттер был у певицы Леди Гага, на нее было подписано 9 млн человек. У Бибера в 2011 году насчитывалось чуть более 8 млн подписчиков.

Кэти Перри опубликовала свой первый твит в феврале 2009 года и с тех пор написала более 8 тысяч сообщений.