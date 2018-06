Американская певица Кэти Перри впервые за всю историю Тwitter собрала 100 млн подписчиков.

В связи с этим на странице артистки появился пост от администрации сайта.

"Сегодня мы свидетели истории", – говорится в нем и отмечается, что певица первая собрала 100 млн фолловеров.

Twitter в своем поздравлении использовал игру слов: "Свидетель" ("Witness") - название нового альбома Кэти Перри, который вышел в июне.

Today, we #WITNESS history.



Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKatypic.twitter.com/41aJyPTtZ2