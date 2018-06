Еврокомиссия может оштрафовать Google на рекордную сумму - СМИ

Европейская комиссия (ЕК) намерена оштрафовать интернет-гиганта Google, входящего в холдинг Alphabet Inc, за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем на рекордную сумму.

Об этом сообщили в пятницу, 16 июня, издания The Financial Times и The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает Deutsche Welle.

Размер денежного наказания может превысить рекордные 1,06 миллиарда евро, на которые оштрафовали в 2009 году корпорацию Intel.

Ожидается, что размер штрафа объявят в ближайшие недели.

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать размер штрафа и время его официального обнародования. В Google пока не прокомментировали возможное наказание. Ранее в Google называли обвинения со стороны Еврокомиссии "ложными".

Согласно европейскому антимонопольному законодательству Google может быть оштрафована на сумму до 10 процентов от годовой выручки. Выручка Alphabet Inc. в 2016 году превысила 90 миллиардов долларов США.

Отмечается, что ЕК ведет три расследования в отношении Google с конца 2010 года. Дело, в котором ожидается оглашение штрафа, касается обвинений в адрес Google в том, что компани манипулирует результатами поиска в пользу своего сервиса сравнения цен Google Shopping. Также в ЕК заявляли, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением, предлагая некоторые из своих инструментов онлайн-рекламы, в частности, сравнение цен при поиске на сторонних веб-сайтах.