Туск о безвизе между ЕС и Украиной: день, который мы запомним

11:31, 11 июня 2017
Мир
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Президент Европейского совета поздравил украинцев с началом действия безвизового режима между Украиной и ЕС.

фото EPA/UPG

Президент Европейского совета Дональд Туск поздравил украинцев с началом действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Об этом он написал в Twitter.

"День, который запомнится. Безвизовые путешествия для украинцев стали реальностью. Это сближает нас", - написал Туск.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

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