Туск о безвизе между ЕС и Украиной: день, который мы запомним
11:31, 11 июня 2017Мир
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Президент Европейского совета поздравил украинцев с началом действия безвизового режима между Украиной и ЕС.
Туск назвал поздравил украинцев с началом действия безвізу / фото EPA/UPG
Президент Европейского совета Дональд Туск поздравил украинцев с началом действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.
Об этом он написал в Twitter.
"День, который запомнится. Безвизовые путешествия для украинцев стали реальностью. Это сближает нас", - написал Туск.
Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.
A day to remember. Visa free travel for Ukrainians now a reality. Bringing us closer together
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