Туск о безвизе между ЕС и Украиной: день, который мы запомним

Президент Европейского совета Дональд Туск поздравил украинцев с началом действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Об этом он написал в Twitter.

"День, который запомнится. Безвизовые путешествия для украинцев стали реальностью. Это сближает нас", - написал Туск.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

A day to remember. Visa free travel for Ukrainians now a reality. Bringing us closer together