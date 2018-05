Умер актер, сыгравший Джеймса Бонда в семи фильмах

Актер Роджер Мур, прославившийся ролью Джеймса Бонда, скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщается в аккаунте актера в Twitter.

Мур сыграл агента 007 Джеймса Бонда в семи фильмах - «Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз»(1981),«Осьминожка»(1983) и «Вид на убийство»(1985).

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg