Фильм Лозницы вошел в основную программу конкурса 70-го Каннского кинофестиваля

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили участников основного конкурса. В программу включены 18 фильмов:

- Кроткая, реж. Сергей Лозница

- Нелюбовь, реж. Андрей Звягинцев

-Роковое искушение / The Beguiled, реж. София Коппола

- Убийство священного оленя / The Killing of a Sacred Deer, реж. Йоргос Лантимос

Читайте такжеВ Каннах открывается 69-й международный кинофестиваль (фото)

- Двойной любовник / L'amant double, реж. Франсуа Озон

- Хэппи-энд / Happy End, реж. Михаэль Ханеке

- Грозный / Redoutable, реж. Мишель Хазанавичус

- Истории семьи Мейровиц / The Meyrowitz Stories, реж. Ноа Баумбак

- Хорошее время / Good Time, реж. Бен Сафди, Джошуа Сафди

- Ты никогда здесь не был / You Were Never Really Here, реж. Линн Рэмси

- Луна Юпитера / Jupiter’s Moon, реж. Корнель Мундруцо

- Сияние / Hikari, реж. Наоми Кавасе

- День после / The Day After, реж. Хон Сан Су

- Мир, полный чудес / Wonderstruck, реж. Тодд Хейнс

- Роден / Roden, реж. Жак Дуайон

- Окча / Okja, реж. Пон Чжун Хо

- Из ниоткуда / Aus dem Nichts, реж. Фатих Акин

- 120 ударов в минуту / 120 Battements par Minute, реж. Робен Кампьо

Кинофестиваль откроется 17 мая фильмом Арно Деплешена "Призраки Измаила".

Читайте такжеРабота критиковавшего Трампа иранского режиссера получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке

Жюри возглавит испанский режиссер Педро Альмодовар.

Как сообщал УНИАН, главный приз Каннского фестиваля в 2016 году получил британский режиссер Кен Лоуч за фильм «Я, Дэниел Блейк».