Турция раскритиковала ЕС в ответ на призывы к деэскалации

Как передает Deutsche Welle, в заявлении, обнародованном министерством иностранных дел Турции во вторник, 14 марта, названы "такими, что не имеют никакой ценности". В заявлении отмечается, что Европейский Союз недвусмысленно встал на сторону Нидерландов в споре с Турцией, когда, по мнению турецких дипломатов, именно Нидерланды нарушили права человека и европейские ценности".

Кроме того, по утверждению Анкары, ЕС вместо того, чтобы урегулировать ситуацию, только подогревает "экстремизм, ксенофобию и антитурецкие настроения". Сами эти призывы направлены не к тем сторонам, которые, как считают в МИД Турции, несут ответственность за ситуацию, что сложилась. "Наши партнеры из ЕС лишь выборочно применяют демократические ценности, основные права и свободы, - отмечается в заявлении. - Из-за приведенных причин недальновидное заявление ЕС не имеет для нас никакой ценности".

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Ранее еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Ган и верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвали Турцию к деэскалации напряженности в отношениях этой страны с Нидерландами. Заявление также содержало призыв к Анкаре "отказаться от преувеличенных высказываний и действий, которые чреваты ухудшением ситуации". Ган и Могерини также напомнили Анкаре об обязательствах Турции как кандидата на вступление в ЕС и члена Совета Европы.

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На фоне отмены выступлений турецких министров в Нидерландах и Германии турецкие чиновники обвинили представителей этих стран в использовании "методов времен нацизма" и "фашизма".

Канцлер Ангела Меркель назвала такие слова в адрес Нидерландов "неприемлемыми".