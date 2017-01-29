Лондон представит свое мнение по поводу запрета на въезд в США беженцам и мигрантам

Как сообщает ВВС, Борис Джонсон и Амбер Радд представят свое мнение по поводу 90-дневного запрета, который касается беженцев, а также тех, у кого есть американские визы, если они являются выходцами из семи мусульманских стран.

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Ранее министерство национальной безопасности США заявило, что подчинится распоряжению суда, временно запрещающему высылку из США иммигрантов из семи мусульманских стран, однако указ президента Трампа, запрещающий им въезд в страну, остается в силе.

В частности, указ касается граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В субботу федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов из этих стран с действующими американскими визами из аэропортов США, несмотря на соответствующее распоряжение президента Трампа, аргументируя это тем, что указ нарушает их законные права.

"Распоряжения президента Трампа остаются в силе - запрет на передвижение остается запретом, а американское правительство оставляет за собой право отзывать визы в любое время, если это потребуется по соображениям национальной безопасности или безопасности граждан", - говорится на сайте министерства.

"Правительственное распоряжение президента Трампа затрагивает лишь небольшую часть иностранных туристов и является первым шагом на пути восстановления контроля над американскими границами и национальной безопасностью", - указывается в заявлении.

Ранее Борис Джонсон написал в своем аккаунте в Twitter, что разделение людей по национальному принципу является неверным шагом, который сеет раздоры.

Сама британский премьер уже попала под огонь критики из-за того, что не стала выступать с осуждением указа Трампа.

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Вначале Мэй заявила, что принятие решений о беженцах - это дело самих американских властей. Позднее было обнародовано заявление, где говорилось, что британский лидер не согласна с таким подходом и не собирается брать его на вооружение.

Она дала указания главам МИД и МВД выразить мнение Лондона по этому поводу, чтобы защитить права британских граждан.

Как сообщал источник в правительстве Британии, власти обеих стран имеют право вырабатывать собственную иммиграционную политику. Однако если объявленные изменения заденут граждан Британии, Даунинг-стрит предпримет подобные шаги, чтобы защитить их права.

Как сообщалось, 27 января Трамп подписал указ об «экстремальном отборе» иммигрантов, согласно которому в течение 90 дней в страну запрещен въезд из стран, входящих в список, определенный подписанным в 2015 году президдентом США Бараком Обамой законом. Кроме того, на 120 дней остановлена программа приема беженцев, а прием беженцев из Сирии остановлен бессрочно.