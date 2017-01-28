Трамп подписал указ об ужесточении проверок иммигрантов
00:42, 28 января 2017Мир
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Президент США Дональд Трамп во время визита в Пентагон подписал указ, который вводит новые «жесткие меры проверки» иммигрантов.
Президент США Дональд Трамп / REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Цель документа, по словам американского лидера, - оградить страну от террористов.
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«Мы устанавливает новые проверочные меры, которые призваны оградить США от радикальных исламских террористов. Мы не хотим, чтобы они появлялись здесь. Мы хотим гарантировать то, что мы не принимаем в свою страну те самые угрозы, против которых наши мужчины и женщины борются за границей», - сказал Трамп.
По словам Трампа, он хочет принимать в США только тех, кто поддерживает страну.
О каких именно мерах идет речь, американский президент не уточнил.
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