Трамп подписал указ об ужесточении проверок иммигрантов

00:42, 28 января 2017
Мир
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Президент США Дональд Трамп во время визита в Пентагон подписал указ, который вводит новые «жесткие меры проверки» иммигрантов.

REUTERS

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Цель документа, по словам американского лидера, - оградить страну от террористов.

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«Мы устанавливает новые проверочные меры, которые призваны оградить США от радикальных исламских террористов. Мы не хотим, чтобы они появлялись здесь. Мы хотим гарантировать то, что мы не принимаем в свою страну те самые угрозы, против которых наши мужчины и женщины борются за границей», - сказал Трамп.

По словам Трампа, он хочет принимать в США только тех, кто поддерживает страну.

О каких именно мерах идет речь, американский президент не уточнил.

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Теги: #Трамп#США#мигранты