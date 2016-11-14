ЕС не станет менять политику в отношении России - Могерини

Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Она подчеркнула, что Брюссель «занимает очень принципиальную позицию в связи с незаконным присоединением Крыма и ситуацией в Украине». По словам Могерини, эта позиция не изменится «вне зависимости от того, как будет меняться политика других стран».

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Верховный представитель ЕС при этом подчеркнула, что отношения с Россией не надо рассматривать в черно-белых тонах, указывая, что Брюссель готов общаться с Москвой по самым разным международным вопросам. «С одной стороны есть конструктивный диалог по целому рядом тем. С другой стороны, есть наша принципиальная позиция по Украине и конфликтным ситуациям на нашем востоке».

Могерини также выразила надежду на расширение евроатлантического партнерства с США. В этой связи она пригласила будущего государственного секретаря на новую встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Также верховный представитель ЕС ответила на вопрос, не опасается ли она меньшего внимания со стороны Вашингтона вопросам обороны Евросоюза. Могерини ответила, что рассчитывает в ближайшем будущем выяснить, какова будет политика новой администрации.