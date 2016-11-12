Могерини: после вступления Трампа на пост президента США политика ЕС в отношении Украины не изменится

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что после вступления Дональда Трампа на пост президента США политика ЕС в отношении Украины не изменится.

Об этом она заявила в интервью Deutsche Welle.

"Наша политика в отношении Украины не изменится. Это определяется не в Вашингтоне", - отметила глава дипломатии Евросоюза.

По ее словам, это касается как политики по Украине в целом, так и по вопросу аннексии Россией Крыма.

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Верховный представитель ЕС отметила, что Брюссель контактирует с Москвой по многим вопросам. Дня примера Могерини напомнила о ядерном соглашении с Ираном, которое было подписано при участии россиян. По словам Могерини, Евросоюз сотрудничает с РФ и по сирийскому вопросу, даже несмотря на разногласия.

Вместе с тем Могерини обеспокоена тем, что приоритеты новой администрации США могут отвести Америку далеко от определенных европейских базовых принципов. В связи с этим она выразила надежду, что Трамп разделять европейские ценности, которые, по ее словам, ЕС четко обозначил.

"Нужно дать им (администрации президента Трампа) немного времени, чтобы они могли определиться с приоритетами своей внешней политики", - добавила она.

Как известно, Трамп 8 ноября победил на выборах президента США. Его инаугурация состоится 20 января 2017 года