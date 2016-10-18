ЮНЕСКО приняла спорную резолюцию по Иерусалиму

Исполнительный совет ЮНЕСКО утвердил резолюцию, которая игнорирует историческую связь со святынями Иерусалима. Об этом сообщила The Times of Israel.

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"Она была принята", - заявил пресс-секретарь ЮНЕСКО резолюции.

В документе, подготовленном делегациями нескольких арабских стран, Израиль, в частности, осуждается «за акты агрессии и создание препятствий в доступе мусульман в священное для них место - мечеть Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф».

В тексте также говорится об особой связи Иерусалима с исламом.

При этом в проекте резолюции не упоминается иудейское название этой части Иерусалима - Храмовая гора, ее значимости для иудаизма и правах иудеев на эти святыни.

«Я искренне надеюсь, что ЮНЕСКО остановит этот провал и прекратит отрицать историю», - заявил министр образования Израиля Нафтали Беннет.

В 2011 году ЮНЕСКО предоставила статус полноправного члена организации Палестинской автономии. В знак протеста против этого решения Израиль, США и ряд других стран временно заморозили взносы в эту организацию.