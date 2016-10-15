Япония приостановила финансирование ЮНЕСКО из-за документов о Нанкинской резне

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида сообщил, что Япония заморозила свой взнос в размере 4,4 млрд иен (42 млн долларов), передает Русская служба Би-Би-Си.

Япония - один из самых крупных спонсоров ЮНЕСКО, и еще в прошлом году она предупредила, что может заморозить финансирование организации.

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Японские политики были недовольны решением ЮНЕСКО внести в реестр документального наследия свидетельства об убийствах, совершенных японскими военными в 1937 году в китайском городе Нанкине.

Реестр формируется в рамках программы ЮНЕСКО "Память мира".

Ранее УНИАН сообщал, что власти Израиля объявили о замораживании сотрудничества c ЮНЕСКО после того, как эта организация одобрила проект резолюции по Иерусалиму.

Нанкинская резня - особенно чувствительный вопрос во взаимоотношениях Японии и Китая.

Нанкин был столицей Китайской республики во время второй японо-китайской войны. Японские военные вторглись в город в декабре 1937 года и в течение нескольких недель убивали жителей города.

Жертвами японцев, по разным оценкам, стали несколько десятков тысяч китайцев. Японцы также совершили массовые изнасилования.

Токио призывал ЮНЕСКО не включать документы о Нанкинской резне в реестр. По мнению Токио, этот вопрос политизирован.

Китай оценивает число жертв Нанкинской резни в 300 тысяч человек. Многие ученые полагают, что на самом деле число жертв могло быть ниже.

Но сам факт того, что это происходило, практически никто не отрицает.

Япония настаивает на том, что число жертв в Нанкине сложно определить. Некоторые японские политики, особенно представители националистских движений, заявляют, что Нанкинской резни вообще не было.