Россия заблокировала в Совбезе ООН внесенную Францией резолюцию по Алеппо

Об этом сообщил в своем "Твиттере" постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Пусть теперь посмотрят в глаза жителей Алеппо!", - добавил он.

Это уже пятый раз, когда Россия налагает вето на резолюцию по Сирии в ООН за более чем 5 лет конфликта. Предыдущие 4 раза РФ поддерживал Китай, но сейчас Китай воздержался от голосования.

Как сообщает Reuters, также от голосования воздержалась Ангола, в то время как Венесуэла присоединилась к России в голосовании против резолюции.

11 из 15 членов совета проголосовали за проект него.

Подготовленный Францией проект резолюций предусматривал прекращение авиаударов и полетов военной авиации над Алеппо и призвал к перемирию и доступу к гуманитарной помощи по всей Сирии.

Напомним, Россия ранее внесла альтернативный проект резолюции по Сирии, которым выражается поддержка предложению специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о выводе исламистской группировки "Джебхат ан-Нусра" из восточной части Алеппо.

В документе содержится просьба к генсеку организации Пан Ги Муну "представить Совету безопасности детальный план реализации" этой инициативы в сотрудничестве с заинтересованными сторонами с целью одобрения Совбезом. Предложенный РФ текст также призывает все стороны выполнять российско-американские договоренности по Сирии, достигнутые 9 сентября.

Russia just vetoed SC draft resolution on Syria. Let them look into the eyes of people of Aleppo now!