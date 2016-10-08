Россия решила предложить Совбезу ООН "альтернативный" проект резолюции по Сирии

Об этом заявили в постоянном представительстве РФ при всемирной организации, передает ТАСС.

"После голосования по французскому проекту резолюции будет рассмотрен альтернативный российский документ", - сообщили в пресс-службе постпредства. При этом встреча СБ ООН, изначально намеченная на 22:00 по Киеву, пройдет на полчаса раньше, проинформировали в российской дипмиссии.

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В российском проекте резолюции, по информации СМИ, выражается поддержка предложению специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о выводе боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" из восточной части Алеппо. В документе содержится просьба к генсеку организации Пан Ги Муну "представить Совету Безопасности детальный план реализации" этой инициативы "в сотрудничестве с заинтересованными сторонами с целью одобрения" Совбезом.

Внесенный ранее Францией проект документа предусматривает запрет на полеты военной авиации над Алеппо, а также содержит призыв соблюдать режим прекращения огня в Сирии. При неподчинении резолюцией допускается введение мер против сторон конфликта.