СМИ: под видом учений РФ перебрасывает в Калининград комплекс "Искандер"

Об этом сообщает эстонский портал ERR.ee со ссылкой на собственные источники, передает Европейская правда.

По данным издания, для перевозки используется автомобильно-железнодорожный паром "Амбал", который сейчас движется в Балтийском море и должен в пятницу прибыть в Калининград.

При этом не исключено, что с перевозкой "Искандера" связаны и вчерашние нарушения воздушного пространства Эстонии и Финляндии российскими истребителями.

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Министр обороны Эстонии Ханнес Хансо не подтвердил, но и не опроверг транспортировки "Искандера". По его словам, для ответа на такие вопросы есть собственные каналы информации.

"Но верно и то, что у нас есть причина быть очень бдительными как в воздухе и на море, так и во всех других местах", - добавил Хансо.

Он также не исключил связь между нарушениями воздушного пространства и перевозкой ракетного комплекса. "Не могу исключить - это могу сказать", - ответил министр обороны.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" был принят на вооружение российской армии в 2006 году. Он предназначен для поражения целей с большой точностью на дальности от 50 до 500 км.