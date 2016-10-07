Российский истребитель уличили в нарушении воздушного пространства Эстонии
Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту протеста российскому послу в связи с нарушением воздушного пространства страны российским истребителем Су-27, сообщают в минобороны Эстонии.
Инцидент произошел в 02:38 по местному времени в ночь на пятницу. Как утверждают в ведомстве, Су-27 с выключенным транспондером залетел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо примерно на минуту, передает Русская служба Би-би-си.
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"План полета не был представлен, и самолет не поддерживал радиосвязь со службой воздушного движения в Эстонии", - говорится в заявлении.
"МИД вызвал посла России и вручил ему ноту", - уточняет эстонское ведомство. Российская сторона эти заявления пока не прокомментировала.
Несколькими часами ранее схожее заявление сделало министерство обороны Финляндии, обвинив Россию в двух нарушениях воздушного пространства страны в течение суток. Во всех трех случаях речь шла об истребителях Су-27.
В ответ на заявление Финляндии российское министерство обороны подтвердило факт проведения тренировочных полетов в указанном районе. Однако российское ведомство настаивает, что границу Финляндии истребители не пересекали.