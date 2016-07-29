"Погибали от рук снайперов, применения танков и F-16": посол заявил о 246 жертвах попытки путча в Турции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тезель сказал на брифинге в Киеве.

"246 человек были убиты 15-16 июня в Турции. В основном, это гражданские лица", - сообщил посол.

Он отметил, что люди погибали от рук снайперов, применения танков и истребителей F-16. "Несколько раз был обстрелян парламент", - добавил Тезель.

По его словам, важно, что в Турции наблюдается консенсус и национальное единство относительно несогласия с попыткой государственного переворота.

В частности, Тезель сказал, что политики, гражданское общество и СМИ выражают позицию, что все меры, которые принимаются и будут применяться, должны соответствовать рамкам закона и верховенству права.

Посол подчеркнул, что Турция не позволит, чтобы причастные к мятежу лица оставались безнаказанными. Именно поэтому, по его словам, "в соответствии с нашими международными правовыми обязательствами, было объявлено чрезвычайное положение сроком на 90 дней".

Тезель подчеркнул, что имеющиеся доказательства четко подтверждают обвинения. "Несомненно, окончательная истина станет известна после судебных процессов. Но мы имеем доказательства, особенно показания, вытекающие из расследования, которые указывают на очевидных виновников и преступников", - добавил он.

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По словам дипломата, Турция переживает непростой этап, но страна, по его убеждению, справится с трудностями и станет более демократической.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Сообщалось, что во время столкновений погибли более 260 человек.

Турецкие власти обвинили мусульманского проповедника Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота.

После попытки переворота в стране были задержаны более 13 тыс. человек.