Подозреваемый властями Турции в организации переворота проповедник Гюлен осудил действия мятежников

Об этом говорится в публикации Гюлена, обнародованной на его персональном сайте.

"Я остро осуждаю попытку военного переворота, который произошел в этом месяце в Турции. Правительство выбираться через демократические, честные выборы, никоим образом не применяя силы. Я молюсь за Турцию, за турецкий народ, всех, кто находится на территории Турции, чтобы ситуация решилась как можно скорее и максимально мирным путем", - говорится в его публикации.

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"Несмотря на то, что я выступаю однозначно против таких форм решения вопросов, как военный переворот, президент Турции Тайип Эрдоган немедленно обвинил меня в организации путча. Он потребовал, чтобы Соединенные Штаты экстрадировали меня из дома в Пенсильвании, где я живу в добровольном изгнании с 1999 года", - заявил Гюлен.

Турецкий проповедник заявил, что придерживается философии плюралистического ислама, который исповедует служение человеку, независимо от его вероисповедания. По его словам, это абсолютно противоположная вооруженному восстанию философия жизни.

Он отметил, что на протяжении его сорокалетней деятельности некоторые люди вдохновились его идеями. Этих людей условно называют представителями движения «Хизмет» (служение). Гюлен утверждает, что это движение выступает против экстремистского насилия.

"Обвинения господина Эрдогана не новость для меня. Ни то, что он обо мне говорит, ни то, что он систематически и даже опасно стремится к единоличной власти. Как и многие турецкие граждане, участники движения «Хизмет» поддержали ранние усилия господина Эрдогана по демократизации Турции и выполнению требований для вступления в ЕС. Но мы не промолчали, когда его демократичность превратилась в деспотизм", - заявил проповедник.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек.

Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

Турецкие власти обвинили мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения, в то же время выражает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.