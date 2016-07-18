Керри: Турция может потерять членство в НАТО, если забудет "правила демократии"

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает Independent.

По словам Керри, США стоят «на стороне избранного руководства Турции». Тем не менее он подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают правительство Турции «поддерживать самые высокие стандарты уважения демократических институтов страны и верховенства закона».

"Мы определенно будем поддерживать справедливое наказание зачинщиков переворота, но мы предостерегаем от охвата (масштаба зачисток - УНИАН), который выходит за пределы и подвергает в напряжение важность следования демократическим правилам", - отметил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Турции задержали ряд военных, принимавших участие в попытке госпереворота. Так, среди задержанных военных-чиновников - командующий Второй армии (части Сухопутных войск ВС Турции) Адем Худути. Также правоохранители сообщили о задержании экс-главнокомандующего ВВС Турции Акина Озтюрка. Эти двое военных считаются инициаторами переворота. Кроме того, в южной провинции Испарта задержали двух генералов: Метина Аккая и командующего гарнизона генерала Мустафу Курутмаза.

Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.