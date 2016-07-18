Провал переворота в Турции: появилось видео с задержанными военными, среди которых - организатор путча
В сети появилось видео с задержанными высокопоставленными военными, которые пытались устроить путч в Турции.
Видеозапись была опубликована на сайте Videonuz.
Отмечается, что на видео - генералы и офицеры турецкой армии, участвовавшие в попытке военного переворота.
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На видеозаписи также можно увидеть предполагаемого главного организатора и вдохновителя путча - бывшего главкома ВВС Турции Акына Озтюрка.
Ранее УНИАН сообщал, что в Турции задержали ряд военных, принимавших участие в попытке госпереворота.
Так, среди задержанных военных-чиновников - командующий Второй армии (части Сухопутных войск ВС Турции) Адем Худути. Также правоохранители сообщили о задержании экс-главнокомандующего ВВС Турции Акина Озтюрка. Эти двое военных считаются инициаторами переворота.
Кроме того, в южной провинции Испарта задержали двух генералов: Метина Аккая и командующего гарнизона генерала Мустафу Курутмаза.