Провал переворота в Турции: появилось видео с задержанными военными, среди которых - организатор путча

Видеозапись была опубликована на сайте Videonuz.

Отмечается, что на видео - генералы и офицеры турецкой армии, участвовавшие в попытке военного переворота.

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На видеозаписи также можно увидеть предполагаемого главного организатора и вдохновителя путча - бывшего главкома ВВС Турции Акына Озтюрка.

Ранее УНИАН сообщал, что в Турции задержали ряд военных, принимавших участие в попытке госпереворота.

Так, среди задержанных военных-чиновников - командующий Второй армии (части Сухопутных войск ВС Турции) Адем Худути. Также правоохранители сообщили о задержании экс-главнокомандующего ВВС Турции Акина Озтюрка. Эти двое военных считаются инициаторами переворота.

Кроме того, в южной провинции Испарта задержали двух генералов: Метина Аккая и командующего гарнизона генерала Мустафу Курутмаза.