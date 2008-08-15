Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ подписал соглашение о прекращении огня между Грузией и Россией, которое состоит из шести пунктов.

Как сообщает радиостанция “Эхо Москвы”, об этом М.СААКАШВИЛИ заявил сразу после встречи с Государственным секретарем США Кондолизой РАЙС.

Также М.СААКАШВИЛИ заявил, что Тбилиси больше не допустит оккупации своей территории. Одновременно грузинский лидер обвинил Запад в том, что он недостаточно жестко отреагировал на действия России в Южной Осетии, сообщает Рейтер.

Между тем, Россия ожидает подтверждения сообщения о том, что Президент Грузии поставил свою подпись под документом. В пресс-службе Кремля заявили, что Москва поставит свою подпись как посредник только после Грузии.

Как сообщалось, 12 августа президенты России и Франции Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Николя САРКОЗИ предложили план мирного урегулирования российско-грузинского конфликта из 6 принципов: не прибегать к использованию силы; окончательно прекратить все военные действия; обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи; возвратить вооруженные силы Грузии к местам постоянной дислокации; вывести вооруженные силы РФ на линию, которую занимали перед началом боевых действий; начать процесс международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их надежной безопасности.

В тот же день Н.САРКОЗИ отбыл в Тбилиси, где провел переговоры со своим грузинским коллегой Михаилом СААКАШВИЛИ, в результате которых по согласованию с российской стороной из финального проекта документа было предложено изъять фразу о возможном начале обсуждения статуса двух непризнанных республик.