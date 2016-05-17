Папа Римский раскритиковал Запад за попытки "экспорта" демократии в Ирак и Ливию

«Перед лицом современного исламистского терроризма мы должны задуматься над тем, как западная модель демократии экспортировалась в страны, где уже была сильная власть, например, в Ирак или в Ливию. Нельзя достичь прогресса, не принимая в расчет культурные различия. Как говорили в Ливии некоторое время назад: "Мы привыкли к Каддафи, теперь у нас их 50!"», — заявил папа Франциск в интервью газете La Croix, передает Росбалт.

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Эту тему понтифик затронул в рамках разговора о миграционной проблеме в Европе. Он призвал Запад подумать о причинах возникновения кризиса. Папа Римский также выразил уверенность, что прием мигрантов должен сопровождаться их интеграцией.

«Хуже всего, если они будут расселяться в гетто. Брюссельские террористы были бельгийцами, детьми мигрантов из гетто», — отметил папа Франциск.

Отметим, ранее понтифик забрал с греческого острова Лесбос 12 сирийских беженцев.