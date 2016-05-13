Ватикан изучит возможность возведения женщин в сан диакона

Понтифик сказал это во время встречи за закрытыми дверьми с высокопоставленными представительницами женских монашеских орденов, передает Русская служба Би-Би-Си.

В католической церкви диаконы - рукоположенные священнослужители. Они могут читать проповеди, преподавать, а также участвовать в некоторых обрядах: например, при похоронах или во время венчания.

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Диаконы помогают епископам и священникам в богослужении, но самостоятельно предстоять на христианском собрании и совершать таинства не могут.

Впрочем, пресса Ватикана сообщает, что папа Франциск пока не готов возводить женщин в диаконский сан.

Во время длившейся более часа встречи с представительницами монашеских орденов, папу спросили, готов ли он создать комиссию, которая рассмотрела бы этот вопрос.

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Понтифик сказал, что не возражает против этой идеи, добавив: "Церкви было бы полезно прояснить этот вопрос. С этим я согласен".

На данный момент в католической церкви только мужчины могут быть священниками или диаконами. Священники должны следовать правилам целибата, но диаконы могут быть женатыми.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Риме, слова папы не означают, что Ватикан официально объявил о намерении рассмотреть этот вопрос. Они, однако, указывают на готовность папы Франциска рассмотреть вопрос о роли женщин в церкви.