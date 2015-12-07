Порошенко заявил, что Украина будет поддерживать международную антиигиловскую коалицию в Сирии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве во время совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом, который находится в Украине с рабочим визитом.

Читайте такжеКоалиция во главе с США сбросила в ноябре рекордное количество бомб в Сирии

"Я подтвердил господину вице-президенту нашу готовность, готовность Украины оказывать максимальную поддержку коалиционным силам в Сирии. Украина есть и будет бок-о-бок с антитеррористической коалицией, и террористическая угроза Украине нам очень известна не из чьих-то рассказов. Мы знаем, что такое - бороться с терроризмом внутри Украины", - подчеркнул Порошенко.

Он заявил, что украинские спецслужбы защитили Украину от более 200 террористических атак.

Ранее УНИАН сообщал, что возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар в провинции Дейр аль-Зор, большая часть которой контролируется боевиками "Исламского государства". По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате инцидента погибли четверо сирийских военнослужащих.