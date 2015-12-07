Авиация коалиции ошибочно нанесла удар по лагерю сирийской армии, есть погибшие - Reuters

По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, в результате инцидента погибли четверо сирийских военнослужащих, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Источник, близкий к сирийскому правительству, в беседе с агентством подтвердил нанесение ударов и сообщил: в результате погибли люди и были уничтожены транспортные средства. Число жертв он назвать не смог.

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Правозащитники рассказали, что целью бомбардировки стал военный лагерь Саика, расположенный недалеко от города Айяша. По их данным, еще 13 военнослужащих получили ранения. Таким образом, отмечает агентство, если информация подтвердится, этот случай станет первым, когда от ударов коалиции пострадали правительственные войска.

Также, по данным центра, в результате другого авиаудара в этом же регионе погибли женщина и двое ее детей. Кем он был нанесен, не указывается.

Reuters отмечает, что Дейр аль-Зор связывает фактическую столицу террористической группировки Ракка с территорией, контролируемой ИГ в Ираке. Кроме того, агентство указывает, что месторождения, расположенные в провинции, являются основным источником дохода боевиков.​