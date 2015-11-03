Сирийская оппозиция начала сотрудничать с Россией: созданы координационные группы

Об этом заявил во вторник начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает РИА Новости.

"Мы создали рабочие координационные группы, состав, положение которых по понятным причинам в настоящее время не могут быть оглашены. Организована их совместная деятельность по согласованию усилий, направленных на решение задач по борьбе с ИГИЛ", - сказал Картаполов.

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Он подчеркнул, что "такое тесное сотрудничество позволит нам объединить усилия всех правительственных войск и других патриотических сил Сирийской Арабской Республики, ранее находившихся в оппозиции, и выступить единым фронтом против общего врага - международного терроризма".

Как сообщал УНИАН, сирийская оппозиция заявила, что готова к диалогу с Кремлем, однако требовала от Москвы прекратить бомбардировки.