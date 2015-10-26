Сирийская оппозиция заявила о готовности к диалогу с Кремлем - Reuters
Сирийская оппозиция заявила, что не отвергала предложение России о помощи и готова к диалогу с Кремлем, однако требует сначала прекратить бомбардировки.
Об этом представитель Свободной сирийской армии Иссам Рейс сказал Би-би-си, сообщает Reuters.
"Мы не отвергали это предложение (о помощи - УНИАН). Мы всего лишь сказали, что если россияне говорили всерьёз, то им следует немедленно прекратить авиаудары по нашим базам и районам с мирными гражданами", - сказал Рейс.
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По его словам, повстанцам не нужна помощь прямо сейчас. "Им просто следует перестать бить по нашим базам, и уже тогда мы сможем вести разговор о будущем взаимодействии".
Как сообщал УНИАН, в субботу, 24 октября, сирийская оппозиция отклонила предложение России о поддержке наземной операции антиправительственных сил против террористической организации "Исламское государство".
Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.
7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.