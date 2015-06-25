В Минске парня заставили снять и растоптать футболку с Путиным (фото)
12:27, 25 июня 2015Мир
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В столице Беларуси Минске молодого парня заставили снять с себя футболку с Владимиром Путиным и растоптать ее.
С парня сняли футболку с Путиным
Фото этого происшествия появились в соцсетях. Их разместило сообщество, называющее себя «Пошуг», сообщает Наша Ніва.
Сообщается, что ранее сообщество заявляло о себе в граффити. Была и нашумевшая история с фото, как юношу заставили оборвать надпись «Я - русский» из майки.
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Как сообщал УНИАН, первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон ("Единая Россия") предложил депутатам Госдумы приобрести футболки с символикой "вежливых людей" и Новороссии, чтобы таким образом якобы поддержать "юго-восток" Украины.
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