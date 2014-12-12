Кобзон на заседании Госдумы предложил депутатам купить сувенирные футболки "Новороссия" (видео)

Первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон ("Единая Россия") предложил депутатам Госдумы приобрести футболки с символикой "вежливых людей" и Новороссии, чтобы таким образом якобы поддержать юго-восток Украины, сообщает ТАСС.

Взяв слово в начале пленарного заседания палаты, парламентарий предложил депутатам помочь якобы "делегации Новороссии" с приобретением таких новогодних сувениров".

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При этом Кобзон продемонстрировал коллегам черную футболку, на одной стороне которой - военнослужащий в форме и надпись: "Вежливые люди", а на другой - флаг (синий диагональный крест на красном фоне) и надпись: "Новороссия".

"Если у кого-то возникнет желание, просьба обратиться в 324-й (кабинет)", - уточнил певец.

Как пояснил Кобзон в интервью ТАСС, спонсировать акцию согласилась одна швейная фабрика.

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